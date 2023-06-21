Juve kancası

Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hem İngiltere hem de Fransa ve İtalya'da görüşmelerde bulunan kurmayların gündeminde son günlerde sıkça ismi telaffuz edilen Paredes ile bonservisi alınmaya çalışılan Mauro Icardi başta olmak üzere çok sayıda isim bulunuyor. Sarı-kırmızılılar bu sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Arjantinli yıldızı kadrosuna katmak isterken, Icardi'ye Suudi Arabistan'ın ardından İtalya'dan Zaniolo'yu da isteyen Juventus'tan da bir telefon geldiği öğrenildi.

TALİPLERİ ARTIYOR

İtalyan basını, Juve'nin Mauro Icardi ile bir telefon görüşmesi yaptığını duyurdu. Haberde, tarafların önümüzdeki günlerde bir kez daha görüşeceği belirtildi. Mauro Icardi'nin PSG ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. Arjantinli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 19 milyon Euro.

MCKENNİE TRAFİĞİ

Sarı-kırmızılılar, orta saha transferiyle ilgili girişimlerini hızlandırdı. Aslan'ın ABD'li Weston McKennie ile ilgili önemli yol kat ettiği öğrenildi. Edin Dzeko'nun Fenerbahçe'ye transferini bitirmek için İstanbul'da bulunan İtalyan menajer Alessandro Lucci'nin Galatasaray'la Weston McKennie için de görüştüğü iddia edildi.

TİMUR'DAN MOTİVASYON

Bir Galatasaray taraftarının, oğlunun adını Icardi koyması üzerine Başkanvekili Erden Timur minik bebeğin kimliğini Arjantinli yıldıza gönderdi. Timur'un Icardi'ye mesajı: "Bunu dünyanın hiçbir yerinde göremezsin. Galatasaray seni, sen Galatasaray'ı çok sevdin. Burada devam etmelisin" oldu.