G.Saray’ın rotası Ada

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu G.Saray, transferin de şampiyonu olmak için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılıların Chelsea forması giyen iki oyuncuya kanca attığı öğrenildi. Aslan İngiliz ekibinde görev yapan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Carney Chukwuemeka ve 20 yaşındaki forvet Datro Fofana için ısrarcı davranıyor. Fofana için Alman ekiplerinden Union Berlin'in de ilgili olduğu bilinirken Nice ve Lille gibi Fransız ekipleri de nabız yokluyor. Sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Carney Chukwuemeka konusunda ise kiralık formülünün masada olduğu iddia ediliyor. Barcelona'dan Chelsea'ye 12 milyon euro karşılığında transfer olan Pierre Emerick Aubameyang için de temasların olduğu biliniyor