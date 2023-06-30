Milli Takım iki sıra yükseldi

A Milli Futbol Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan Haziran ayı dünya sıralamasında iki basamak yükselerek 41. sıraya çıktı. Ay-Yıldızlılar, Nisan ayı sıralamasında da bir sıra yükselmişti. Türkiye'nin 1.484 puanla 41. basamakta yer aldığı sıralamada, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemelerindeki rakiplerimizden Hırvatistan bir sıra yükselerek 6'ncılığa yerleşirken, Ermenistan ise en fazla yükseliş kaydeden ülkeler arasına girerek 97. sıradan 90. sıraya çıktı. Haziran ayı sıralamasının puan ve sıra bakımından en büyük düşüşünü yaşayan ülke olan Galler ise 26. basamaktan 35'e gerilerken, Letonya'da 132. sıradan 134'e düştü.

JAPONYA İLE ÖZEL MAÇ

A Milli Futbol Takımı, 12 Eylül Salı günü Japonya ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Belçika'da Genk kentindeki Cegeka Arena'da oynanacak müsabakanın başlama saati daha sonra açıklanacak. Ay-Yıldızlılar, Japonya mücadelesi öncesinde 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu maçında 8 Eylül Cuma günü Eskişehir'de Ermenistan'ı konuk edecek.