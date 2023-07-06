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Haberler Galatasaray Antonio için son teklif

Antonio için son teklif

İkinci forvet arayışında Antonio’yu gündemine alan G.Saray, 33 yaşındaki oyuncu için son bir hamle daha yaptı.

Antonio için son teklif

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Icardi transferi ile ilgili girişimlerini sürdürürken forvet hamleleri de yapıyor. Aslan'ın gündemine gelen son isim West Ham United'ın tecrübeli ismi Michail Antonio oldu. İlk girişiminde bonservis bedelinin yüksek olması nedeniyle geri hamle yapan sarı-kırmızılı yönetim, bir kez daha harekete geçti. Erden Timur'un, forvet transferini en kısa zamanda bitirerek 25 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçına yetiştirmek istediği öğrenildi.

NELSSON'A YENİ TALİP

West Ham United, Jamaikalı oyuncudan 7 milyon Euro bonservis bedeli bekliyor. Öte yandan Aslan'ın yıldızı Nelsson'a Ada ekiplerinden Wolverhampton talip olurken görüşmeler devam ediyor.

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