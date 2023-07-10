Icardi tamam

Galatasaray'ın geçen sezonki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan ve taraftarların sevgilisi haline gelen Mauro Icardi'nin transferinde

mutlu sona ulaşıldı. Sarı-kırmızılıların Arjantili yıldızın bonservisi için kulübü PSG ile anlaşma sağladığı bildirildi. Aslan'ın Fransız kulübüyle 10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaştığı kaydedilirken futbolcuya da bonuslarla birlikte senelik 10 milyon Euro maaş ödenecek. Bu rakamın bir

bölümünü sponsorlar, bir bölümünü ise sarı-kırmızılılar ödeyecek. Son dönemde dünyaca ünlü oyunculara astronomik ücretler teklif eden Suudi Arabistan'da da oldukça cazip teklifler alan Icardi'nin Galatasaray'ı tercih etmesinde Şampiyonlar Ligi faktörünün ve taraftarlarla kurduğu bağın etkili olduğu tahmin ediliyor.

3+1 YILLIK SÖZLEŞME

Icardi'nin menajeri Elia Pino da yaptığı açıklamada, gelişmeleri doğruladı. Icardi ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamayı planlayan Galatasaray'da geçen sezon 26 maçta süre bulan 30 yaşındaki golcü, 23 gol attı ve 8 asist yaptı. Fransız ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arjantinli yıldız, 2019'da Inter'den kiralık PSG'ye transfer olmuş sonrasında sonrasında 50 milyon Euro karşılığında bonservisi alınmıştı.

ANGELİNO VE PAREDES DE GELİYOR

Galatasaray'ın bir süredir gündeminde olan Leipzig'in sol beki Angelino da imzaya yakın. Sarı-kırmızılıların Angelino ile her konuda anlaştı ve RB Leipzig'e de diğer teklifleri değerlendirmeye almamasını söylediği öğrenildi. PSG'de gözden çıkarılan Leandro Paredes transferinde de önemli mesafe alındı. Galatasaray'ın aylardır gündeminde olan Leandro Paredes için çalışmalarını yoğunlaştırdığı öğrenildi. Daha önce yıllık 2,5 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme öneren Cimbom bu teklifi daha da yukarı çekti ve 2,75 milyon Euro + bonuslar içeren bir yıllık ücret sundu. Leandro Paredes geride kalan sezonda hem Paris Saint Germain hem de Juventus formaları giydi. 29 yaşındaki orta saha toplamda 39 müsabakada şans buldu.

ZANİOLO AVRUPA'DA KALMAK İSTİYOR

Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus'un teknik direktörlük görevini üstlendiği Al-Hilal'in, Nicolo Zaniolo'yu transfer etmek istediği yönündeki iddialar sürerken İtalyan basını, 24 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili kararını açıkladı. Calciomercato'da yer alan habere göre Nicolo Zaniolo, kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor.

RAKİP KİSVARDA

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp yapmak için gittiği Avusturya'da ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Tedavisine devam edilen Lucas Torreira antrenmanda yer almazken, Mathias Ross da takımdan ayrı koşu yaptı. Sarı-kırmızılılar Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçını bugün Macaristan'ın Kisvarda ekibiyle yapacak. Graz'daki Merkur Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.