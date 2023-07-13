Angelino coşkusu

Galatasaray'ın Alman kulübü Leipzig'den kiraladığı İspanyol sol bek Angelino, İstanbul'a geldi. Yolda Galatasaray kulübünün sosyal medya hesabından taraftara mesaj gönderen Angelino, "Aranıza katılacağım için çok heyecanlıyım. Sizinle buluşmak için sabırsızlanıyorum. Yakında görüşmek üzere" ifadelerini kullandı. Atatürk Havalimanı'na gelen 26 yaşındaki futbolcuyu bir grup sarı-kırmızılı taraftar ile kulüp yetkilileri karşıladı.

'BURADA OLMAKTAN MUTLUYUM'

Basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Angelino, "Galatasaray ile anlaştığım için oldukça mutluyum, sarı-kırmızılı taraftarların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı. Tezahüratlar eşliğinde kendisi için hazırlanan araca binen Angelino, daha sonra havalimanından ayrıldı. Sarıkırmızılı kulüp de transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklama yaptı.

ICARDİ BUGÜN İMZAYA GELEBİLİR

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Mauro Icardi'nin Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Arjantinli yıldızın bugün imza için İstanbul'a gelebileceği yazıldı. Sarıkırmızılıların PSG ile 10 milyon Euro'ya anlaştığı ifade edilmişti. 3+1 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Icardi'nin sevgilisi Wanda Nara da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Birkaç gün içinde İstanbul'a gidecek. Zaten orada da bir evimiz var" ifadelerini kullanmıştı.

BAKAMBU DA BİTİYOR

Mauro Icardi'nin arkasında ikinci forvet olarak görev yapacak bir santfor transfer etmek için uğraşan Galatasaray, mutlu sona yaklaştı. Sarı-kırmızılı takımın Cedric Bakambu ile anlaşma sağladığı ve tecrübeli golcüye 1,5 milyon Euro ödeneceği ifade edildi. Kulübü Al-Nasr ile anlaşılması halinde transferin sonuçlanacağı ifade edildi. Son olarak Yunan Olympiakos'un formasını giyen 32 yaşındaki forvet, 40 maçta 18 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.