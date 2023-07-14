Cim Bom’a Sazonov geliyor

ANGELİNO transferinde mutlu sona ulaşan, Icardi'nin yolunu gözleyen ve Leandro Paredes için PSG ile görüşmelerini tam gaz sürdüren G.Saray ile ilgili Rus basını yeni bir iddia ortaya attı. Victor Nelsson'a gelen cazip teklifler nedeniyle bu oyuncunun yerine arayışta olan sarı-kırmızılıların Dinamo Moskova'nın stoperi Saba Sazonov ile ilgilendiği öne sürüldü. Rus basını G.Saray'ın Dinamo Moskova ile henüz temasa geçmediğini, Gürcü stoperin yakın çevresiyle iletişim kurduğunu belirtti. Kariyerine Zenit'te başlayan Sazonov, 2021'de Dinamo Moskova'ya transfer oldu. 21 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Rus ekibinde 24 maça çıkıp, 1 gol kaydetti. Oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona ererken genç stoper, Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası'nda Gürcistan formasıyla dikkatleri üzerine çekti.

STADIN YENİ İSMİ: RAMS PARK

GALATASARAY'IN stadının Rams Park oluyor. Rams Global, sosyal medya üzerinden taraftarlarına 'Stadın yeni ismi ne olsun' diye sordu. Yüz elli bini aşkın oy kullanıldı. İki seçenekten Rams Park yüzde 75, Rams Stadyumu yüzde 25 oy aldı. Bu arada Galatasaray Futbol Takımı, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında bugün bu ülkenin temsilcilerinden Austria Wien ile karşılaşacak. Başkent Viyana'daki Generali Arena'da oynayacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.