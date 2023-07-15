G.Saray’da rota Fred

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, orta sahaya takviye yapmak adına Manchester United forması giyen Fred'i gündemine aldı. PSG'den Leandro Paredes için uzun süredir girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılıların, bu futbolcuda pürüz çıkması halinde Brezilyalı yıldıza yöneleceği aktarıldı.

TEKLİF ARTIRILACAK

İngiliz basınının haberine göre; Aslan, Fred'i kadrosuna katmak için Manchester'a ilk teklifini sundu. Ancak İngiliz ekibi teklifi olumsuz karşıladı. Transfer görüşmeleri için sık sık İngiltere'ye giden Erden Timur'un Fred için mevcut teklifi yükseltip yükseltmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Sky Sports haber kanalı da Galatasaray'ın transferi bitirmeye yakın olduğunu belirtti.

TALİPLERİ ÇOK FAZLA

Manchester United'dan bu yaz ayrılması beklenen Fred için Suudi Arabistan'dan kulüplerin yanı sıra Fulham'ın da ilgisinin olduğu kaydedildi. 30 yaşındaki orta sahanın Manchester United'la olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek. Fred'in güncel piyasa değeri 20 milyon Euro. Galatasaray'ın teklifinin 6 milyon Euro civarında olduğu, Suudi kulüplerin ise 15 milyona kadar çıktığı kaydediliyor.