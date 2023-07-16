Halil çalımı

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer hamleleri sürerken; Halil Dervişoğlu'nun imzasında flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray, Beşiktaş'ın önceki gece anlaşmaya vardığı Halil Dervişoğlu için araya girdi ve milli oyuncu ile anlaşma sağladı. Halil Dervişoğlu, cuma gecesi Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ ve Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı'yı arayarak, "Uçak biletimi gönderin, geliyorum" diye haber yolladı. Beşiktaş, Halil'in menajerine sözleşmeyi de gönderdi ancak uçak bileti diyaloğundan sonra Beşiktaş cephesi, Halil'e ulaşamadı. Halil'in babası pazarlık sürecinde oğlunun Beşiktaş'ta oynamak istediğini belirtse de Galatasaray'ın peşin para teklifinin ardından 23 yaşındaki futbolcu, sarı kırmızılı kulübü tercih etti.

"UÇAK BİLETİ İSTEDİ"

Konuyla ilgili olarak Beşiktaş yönetimi, "Biz kendisine teklif yaptık, önce kabul etti, uçak bileti istedi, sonra Galatasaray'dan para aldığını belirterek gelmeyeceğini söyledi." açıklamasını yaptı. Bu anlaşmanın ardından Galatasaray, dün akşam İstanbul'a gelen milli golcü ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Halil için KAP açıklaması da akşam saatlerinde yapıldı.

1.5 SENE KİRALIK OYNAMIŞTI

Galatasaray, 25 Ocak 2021 tarihinde Halil Dervişoğlu kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Yeteneğiyle Galatasaraylı taraftarların dikkatini çekmeyi başaran genç oyuncu, ilerleyen dönemde son vuruşlardaki eksikliği nedeniyle taraftarlardan tepki görmüştü. Sarı-kırmızılılar, 1 Eylül 2021 tarihinde bu sefer satın alma opsiyonu ile kiraladığı milli golcünün satın alma opsiyonunu kullanmayınca Halil Dervişoğlu, 2022-2023 sezonunda Burnley'e kiralanmıştı.

ALEXİS SANCHEZ YEŞİL IŞIK YAKTI

Galatasaray, geçen sezon da renklerine bağlamak istediği ancak başaramadığı Alexis Sanchez'e bu kez imzayı attırıyor. Sarı-kırmızılılarda Erden Timur, sezonu Marsilya'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi elinde olan yıldız futbolcu ile görüşme gerçekleştirdi. 34 yaşındaki Şilili bu görüşmenin ardından Galatasaray'a yeşil ışık yaktı. Alexis Sanchez geçen sezon Marsilya formasını 44 maçta giydi. Şilili futbolcu bu karşılaşmalarda takımına 18 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.