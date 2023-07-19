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Haberler Galatasaray Dominguez Aslan’a yakın

Dominguez Aslan’a yakın

Paredes’ten cevap alamayan Galatasaray, Serie A ekibi Bologna’nın orta sahasını transfer etmek istiyor.

Dominguez Aslan’a yakın
Son şampiyon Galatasaray'ın, çok uzun zamandır gündeminde olan Leandro Paredes'ten cevap alamaması nedeniyle yedek planlarını devreye soktuğu öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, ilk olarak Manchester United'ın Brezilyalı orta sahası Fred'e teklif götürdü. Transfer girişimi İngiliz basını tarafından da doğrulanırken, sarı-kırmızılıların düşük bir transfer ücreti teklif ettiği kaydedildi. G.Saray'ın ikinci hedefi ise Bologna'nın Arjantinli yıldızı Nicolas Dominguez. Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Nicolas Dominguez'in 1 yıl sözleşmesi kaldı. Vatandaşı Paredes'ten vazgeçme noktasına gelen Cim-Bom, hem bu bölgeyi güçlendirmek hem de F.Bahçe'ye çalım atmak istiyor. 25 yaşındaki yıldız geçen sezon 34 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
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