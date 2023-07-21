Aslan iş bitirdi

Galatasaray'da transfer konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu konuda tam yetkili olan Erden Timur, çalışmalarını sıklaştırdı. Teknik direktör Okan Buruk, kamp kafilesinde 10 kişiye yer vermemişti. Bu isimlere teklif gelirse ayrılmaları için kolaylık sağlanacak. Aslan'da her konuda anlaşılan Icardi'nin gelişi, eşi Wanda Nara'nın sağlık sorunları nedeniyle gecikti. Bu konuda öncelik Icardi'nin ve ailesinin sağlığı. Yöneticilerin Icardi ile sürekli temas halinde olduğu kaydedildi. İç transferde planlamalar yapılırken, sarı-kırmızılıların gündeminde 3 nokta transfer var.

KEREM TAMAM

Bunlardan ilki, Bayer Leverkusen'in Türk asıllı Alman oyuncusu Kerem Demirbay. Yerli statüsünde olması nedeniyle sarı-kırmızılıların kadro yapılanmasında da elini güçlendirecek olan Kerem ile her konuda anlaşıldığı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların önümüzdeki süreçte açıklamaya hazırlandığı ilk transferin Kerem olduğu kaydedildi.

NELSSON YERİNE NAWROCKİ

Victor Nelsson'un gitme ihtimalini düşünen Galatasaray, bu bölgeyi yine bir scout transferiyle kapatacak. Cim-Bom'un gündemine gelen son isim ise Varşova forması giyen Maik Nawrocki. Kulübüyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki Polonyalı genç defans oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro.

BAKAMBU TAMAM

Sarı-kırmızılıların forvete takviye için düşündüğü isim Cedric Bakambu. Alınan bilgiye göre, Al Nasr'dan ayrılan 32 yaşındaki oyuncuyla anlaşıldı. Deneyimli santrforun yıllık ücretinin 1.5 milyon Euro civarında olması bekleniyor. Demokratik Kongolu forvet, Cimbom'un yıldız sağ beki Sacha Boey'la aynı danışmanlık şirketine mensup.