Aslan’dan yeni hamle

Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen ve Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olacak bir kadro kurmak için uğraş veren Galatasaray, orta saha için arayışlarını sürdürüyor. PSG'den Paredes ve Manchester United'dan Fred için görüşmelerine devam eden sarı-kırmızılılar, son olarak İngiliz ekibi Leicester City'de oynayan Nampalys Mendy'i de listesine ekledi. Ön libero ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayabilen 31 yaşındaki futbolcu, küme düşen Leicester City'den ayrıldı. Bonservisi elinde olan futbolcunun Ada ekibindeki yıllık kazancının 1.2 milyon Euro olduğu ve Aslan'ın futbolcuya 1.5 milyon Euro civarında bir teklif yapmayı planladığı öğrenildi. Futbol kariyerinde istikrarlı bir görüntü ortaya koyan Mendy, geçen sezon Leicester'da 24 maçta 1 gol, 1 asistlik katkı yapmıştı.

BAKAMBU'NUN UÇAĞINDA ARIZA

Galatasaray, her konuda anlaşmaya vardığı Kongolu forvet Cedric Bakambu'yu bekliyor. Dün akşam Türkiye'ye hareket etmesi beklenen 32 yaşındaki forvetin uçağı rötar yaptı. Bakambu'nun bindiği uçak, burun kısmında yaşanan bir sorun nedeniyle aprona geri döndü. Pilotlar da bu esnada "Bu şekilde uçamayız" şeklinde bir açıklama yaptı. Bakambu'nun bugün İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçtikten sonra imza atması bekleniyor.

ICARDİ, FRED VE SABİTZER AÇIKLAMASI

Galatasaray, stat isim hakkı için RAMS Global ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı. Anlaşmayla sarı-kırmızılı kulüp, 5 sezonluk stadyum isim ve sponsorluk için yıllık KDV hariç 213 milyon 600 bin lira gelir elde edecek. İmza töreninde konuşan başkan Dursun Özbek, Ziraat Türkiye Kupası'nda kupa törenine 5 yıldızlı formayla çıkan Fenerbahçe'ye ceza vermesini beklediklerini söyledi. Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Erden Timur ise "Icardi için tutulan uçak oraya gitmişti. 14-15 günlük gecikme olacak. Fred ve Sabitzer listemizde ancak girişimimiz olmadı" dedi.