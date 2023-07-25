Dünyanın gözü Aslan’da

Önümüzdeki sezon hedefini Şampiyonlar Ligi olarak belirleyen Galatasaray transferde tüm dengeleri alt üst etti. Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 3 aydır transferi için uğraştığı Wilfried Zaha'yı kadrosuna katarak tüm dikkatleri üzerine çeken sarı-kırmızılılar, aynı gün Cedric Bakambu'ya iki yıllık imza attırırken, bonservisi PSG'de olan Mauro Icardi'nin transferini de bitirdi. Yaz transfer döneminde Kaan Ayhan, Angelino ve Halil Dervişoğlu'nu da bünyesine katan Aslan, rakiplerine psikolojik üstünlük kurdu.

BASINDAN BÜYÜK İLGİ

Galatasaray'ın Zaha transferi dış basında da geniş yer buldu. Sky Sports "Zaha Türkiye'nin en büyük kulübüne imza attı" başlığını atarken, Daily Mail "Al Nassr, Wilfried Zaha'ya 51 milyon Euro teklif etti. Ama o Galatasaray'ı seçti", BBC "Zaha artık Aslan", The Sun da "Zaha Fenerbahçe'yi reddederek Aslan'ı seçti" başlıklarıyla haberi duyurdu. G.Saray dış transferde Şampiyonlar Ligi kozunu iyi kullandı. Leipzig'deen sol bek Angelino İngiltere'den gelen teklifleri Aslan için geri çevirirken, Bakambu kulübünden aldığı 2 milyon 700 bin Euro'luk maaştan vazgeçip G.Saray'a 1 milyon 300 bin Euro'ya imza attı. Zaha da hem kulübü Cyrstal Palace, hem de Fenerbahçe'nin verdiği daha yüksek ücreti reddedip, 5 milyon Euro'ya G.Saray'ı tercih etti. Icardi de Suudi Arabistan'dan gelen rekor teklifleri elinin tersiyle itti. Sarı-kırmızılı kurmayların şimdiki hedefi 8 numara transferi. Bu bölgede ise Paredes, Kerem Demirbay ve Kamada isimleri ön plana çıktı.

SERÜVEN BAŞLIYOR

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu ilk maçında Litvanya'nın Zalgiris Vilnius takımıyla karşı karşıya geliyor. Vetra Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

YILLIK 4.35 MİLYON EURO ALACAK

Galatasaray, Wilfried Zaha ile anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılı ekip, 30 yaşındaki hücum oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Zaha'ya 2 milyon 330 bin Euro imza parası ve yıllık 4 milyon 350 bin Euro maaş ödenecek. Zaha, G.Saray'da 14 numaralı formayı giyecek. İmzaların ardından konuşan yıldız isim, "Muhteşem bir karşılama oldu. Ne kadar büyük bir takım olduğunu görmüş oldum. Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez oynama fırsatı bulacağım. Elimden geleni yapacağım. Gelmeden önce Drogba ve Aanholt gibi birçok arkadaşımla konuştum. Drogba buraya gelip görmemi söyledi. Ben de buraya gelip görmüş oldum. Taraftarımız için bu sezon şampiyonluğu kazanmak istiyoruz" dedi.