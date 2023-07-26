Aslan rövanşa bıraktı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris ile 2-2 berabere kaldı. 5. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Oliveira'nın şutunda, kaleci Gertmonas meşin yuvarlağı kornere çeldi. 21'de Yunus'un çalımlarla ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan şutunda, top yan direkten döndü. 28'de Barış Alper kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşunda top yandan auta gitti. 31'de Fofana'nın pasında Oyewusi ceza sahası içi sol çaprazda kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Uruguaylı kaleci, bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

47'de Nelsson orta sahada topu kaptırdı. Soldan ceza sahasına giren Oyewusi düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-0. 75'te Oliveira'nın soldan ortasında arka direkte yükselen Abdülkerim kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1. 78'de Mertens'in vuruşunda, kaleci Gertmonas sağına uzanarak meşin yuvarlağı önledi. Altıpasta Halil, önünde bulduğu topu filelere gönderdi: 1-2. 90+1'de Bupesu'nun soldan ortasında arka direkte uygun durumda bulunan Kazlauskas, tek vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-2. Karşılaşma 2-2 sona erdi.

İSTANBUL'DAKİ MAÇ 2 AĞUSTOS'TA

Zaha'yı kadrosuna katarak Avrupa'da gündem olan Galatasaray'da transfer mesaisi sürüyor. Orta sahada iyi bir 8 numara almak isteyen sarıkırmızılılar, PSG'den Leandro Paredes ile uzun zamandır pazarlıkta. Ancak Arjantinli oyuncunun cevap vermemesi ve İtalya'ya gideceği ile ilgili iddialar üzerine Aslan yedek planlarını da belirledi. Galatasaray'ın bu bölgeye düşündüğü isimler ise Atletico Madrid'de forma giyen 29 yaşındaki Arjantinli milli futbolcu Rodrigo De Paul, bonservisi elinde olan Japon Daichi Kamada ve bonservisi Valencia'da olan Sırp orta saha Uros Racic. Aslan, 3 isimle de temaslarını sürdürürken, Manchester United'dan Fred ve Tottenhaö'dan Giovani Lo Celso ile de görüşmelerini sürdürüyor.

HALİL GOLLE GERİ DÖNDÜ

Galatasaray'ın yeni transferi Halil Dervişoğlu, Zalgiris mücadelesinin 74'üncü dakikasında oyuna dahil oldu. 23 yaşındaki forvet oyuncusu, oyuna girdikten 4 dakika sonra topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi. Daha önce 1,5 sezon Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Halil Dervişoğlu, sarı-kırmızılılara golle geri döndü.