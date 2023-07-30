Son dakika: Galatasaray Icardi transferini resmen duyurdu

Galatasaray Kulübü, Mauro Icardi ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, PSG'ye 4 sezona yayılmış taksitlerle 10 milyon avro ödeme yapacak. Icardi'ye ise yıllık 6 milyon avro ücret ödenecek.

Sarı-kırmızılılardan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle;

"Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero ve kulübü SAS Paris Saint Germain Football ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne, 4 sezona yayılmış taksitlerle, 10.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 6.000.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."