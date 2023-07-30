Yıldızlar geçidi

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da bugün büyük gün. Cim-Bom, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta adeta gövde gösterisi yapacak, yeni transferlerine imza attıracak. Akşam antrenmanı öncesi saat 19.05'te imza şov yapacak Aslan, daha sonra da antrenmanı taraftarına açacak. Sarı-kırmızılı taraftarların haftalardır yolunu dört gözle beklediği ve nihayet İstanbul'a gelen Fransız yıldız Mauro Icardi şüphesiz geçen sezonki şampiyonluk kutlamalarında olduğu gibi yine etkinliğin en önemli aktörü olacak. Galatasaray'ın şovu Icardi ile sınırlı kalmayacak. Sarıkırmızıların ezeli rakiplerinden Fenerbahçe ile uzun süre adı anılan ama Galatasaray'a transfer olan Zaha da yine taraftarın karşısına çıkacak. Aslan'ın diğer transferleri Angelino, Bakambu, Halil Dervişoğlu ve Kaan Ayhan da büyük organizasyonda taraftarın karşısında imza atacaklar. İmza etkinliğine gidecek taraftalar daha sonra antrenmanı da takip edebilecekler.

TARİHİN EN PAHALI KADROSU

Galatasaray bu sezon kadrosuna kattığı yıldızlarla birlikte piyasa değerini 215.98 milyon Euro'ya yükselterek Türk futbol tarihinin en yüksek değeri sahip kadrolarından birini kurmuş oldu. G.Saray, Şampiyonlar Ligi hedefiyle yepyeni bir kadro kurdu. Sarı-kırmızılıların sadece hücum hattı bile Avrupa'nın futbol devlerinde forma giyebilecek kapasitede oyunculardan oluşuyor. Santrfor, kanatlar, 10 numara ve forvet arkasında oynayabilecek durumda olan 11 futbolcunun toplam değeri 113.5 milyon Euro. Yaş ortalaması 26.2 olan bu bölgenin en pahalı ismi, 27 milyon Euro'luk piyasa değeri ile Zaniolo. Yapılacak yeni yıldız transferlerle değerin daha da artması bekleniyor.