En değerli Aslan

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Zalgiris ile oynayacağı maçtan önce taraftarıyla sahasında yıldızlarının imza şovunda bir araya geldi. Sarı kırmızılılarda bu sezon takıma kazandırılan Wilfred Zaha, Angelino, Cedric Bakambu ve Halil Dervişoğlu'nun yanı sıra geçen yıl kiralık forma giyip bonservisleri alınan Kaan Ayhan ve Mauro Icardi ile birlikte deprem döneminde geldiği için imza töreni yapılamayan Nicolo Zaniolo, taraftarın önünde sözleşme imzaladı. Sözleşme imzalanan 7 oyuncunun toplam değeri 90 milyon Euro'yu aşan sarı-kırmızılılar, diğer takımlarla da arayı açtı.

İLERİ 3'LÜ 68 MİLYON EURO

Yeni transferlerin takıma katılmasıyla birlikte Aslan'ın piyasa değeri 215 milyon 980 bin Euro'ya çıktı. Galatasaray bu alanda ligin açık ara lideri. Sadece öndeki üçlüsü Zaniolo, Zaha ve Icardi'nin toplam piyasa değeri 68 milyon Euro'yu bulan Cimbom'u 169 milyon 800 bin Euro ile Fenerbahçe izlerken,

sarı-kırmızılılar ezeli rakibine 46 milyon 180 bin Euro fark atmış durumda. 3. sıradaki Beşiktaş'ın kadrosundaki oyuncuların değeri ise 99 milyon 300 bin Euro. Trabzonspor da 94 milyon 780 bin Euro ile 4. basamakta bulunuyor.

F.BAHÇE'DEN 2 FUTBOLCU

Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusunun 7'sine Galatasaray sahip. Aslan'da listeye giren oyuncular Zaniolo, Zaha, Icardi, Victor Nelsson, Sacha Boey, Lucas Torreira ve Kerem Aktürkoğlu oldu. Fenerbahçe'de 18 milyon Euro piyasa değerine sahip Sebastian Szymanski ile piyasa değeri 17 milyon Euro olan Ferdi Kadıoğlu 4 ve 6. sıralarda yer alıyor. Beşiktaş'tan ise 12 milyon Euro piyasa değerine sahip olan Gedson Fernandes sıralamada kendine 10. basamakta yer bulabildi.