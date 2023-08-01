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Haberler Galatasaray Nelsson’un yerine Ramos

Nelsson’un yerine Ramos

Danimarkalı stoperin takımdan ayrılma ihtimaline yönelik plan yapan Galatasaray’da gündeme İspanyol savunmacı geldi.

Nelsson’un yerine Ramos

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Fransa devi PSG ile yollarını ayıran ünlü stoper Sergio Ramos ile görüştüğü iddia edildi. Paris Saint-Germain ile sözleşme yenilemeyen Ramos'un sarı-kırmızılılar ile görüştüğü Fransız medyası tarafından duyuruldu. Haberde oyuncunun ABD'den gelen teklifleri bu nedenle beklettiğinin altı çizildi.

SOSYAL MEDYA ETKİLEŞİMİ

Şu anda boşta olan Ramos, önceki gün Galatasaray'a 3 yıllık imza atan Mauro Icardi'nin Instagram'daki paylaşımını beğendi. Ramos'un bu beğenisi, sarı-kırmızılı taraftarları da heyecanlandırdı. Ramos'un Galatasaray'a geleceği yönünde dedikodular çıkarken, Icardi ve Oliveira da Ramos'un eşiyle olan paylaşımını beğendi. Fransa basını, İspanyol oyuncunun sarı-kırmızılı yöneticilerle görüştüğünü iddia etti. Kendisine gelen teklifleri bekleten Ramos'un, Avrupa arenasında sahne almak istediği ifade ediliyor. Aslan'ın, Victor Nelsson'u satması halinde Ramos transferini bitirmesi bekleniyor.

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