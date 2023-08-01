Nelsson’un yerine Ramos

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Fransa devi PSG ile yollarını ayıran ünlü stoper Sergio Ramos ile görüştüğü iddia edildi. Paris Saint-Germain ile sözleşme yenilemeyen Ramos'un sarı-kırmızılılar ile görüştüğü Fransız medyası tarafından duyuruldu. Haberde oyuncunun ABD'den gelen teklifleri bu nedenle beklettiğinin altı çizildi.

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Şu anda boşta olan Ramos, önceki gün Galatasaray'a 3 yıllık imza atan Mauro Icardi'nin Instagram'daki paylaşımını beğendi. Ramos'un bu beğenisi, sarı-kırmızılı taraftarları da heyecanlandırdı. Ramos'un Galatasaray'a geleceği yönünde dedikodular çıkarken, Icardi ve Oliveira da Ramos'un eşiyle olan paylaşımını beğendi. Fransa basını, İspanyol oyuncunun sarı-kırmızılı yöneticilerle görüştüğünü iddia etti. Kendisine gelen teklifleri bekleten Ramos'un, Avrupa arenasında sahne almak istediği ifade ediliyor. Aslan'ın, Victor Nelsson'u satması halinde Ramos transferini bitirmesi bekleniyor.