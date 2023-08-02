G.Saray avantajlı

Transfer döneminde bombaları üst üste patlattıktan sonra sahasında düzenlediği imza şov ile gövde gösterisi yapan Galatasaray, kadrosuna yeni yıldızları eklemek için uğraş veriyor. Erden Timur yönetiminde görüşmelerini sürdüren sarıkırmızılılarda gündeme Fransa ekibi PSG'den ayrılan Sergio Ramos geldi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KOZU

ŞU anda boşta olan Ramos, geçtiğimiz gün Galatasaray'a 3 yıllık imza atan Mauro Icardi'nin Instagram'daki paylaşımını beğenerek taraftarları heyecanlandırmıştı. Bu beğeni sonrası sosyal medyada transfer dedikoduları da yayılmaya başlarken yönetimin efsane oyuncuyla ilk teması kurduğu öğrenildi. Ramos için ABD ligi MLS ve Suudi Arabistan'dan bile ilgi olmaması dikkat çekiyor. Tecrübeli stoperin bu yaz ne yapmaya karar vereceği henüz netlik kazanmış değil. Ancak Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne gitme ihtimalinin elini güçlendirdiği ifade ediliyor. Aslan'ın bu transferi bitirmek için Victor Nelsson'un geleceğinin netleşmesini beklediği ve Danimarkalı defans oyuncusunun ayrılması halinde Ramos ile masaya oturulacağı öğrenildi.

MADRİD'İN EFSANESİ OLDU

Kariyerinin büyük bölümünde Real Madrid forması giyen Sergio Ramos, burada başarıdan başarıya koşarak kulübün efsanelerinden biri oldu. 37 yaşındaki defans oyuncusu, 16 yıl boyunca giydiği Real Madrid formasıyla alınmadık kupa bırakmadı. 2021-2022 sezonunun başında PSG'ye bedelsiz olarak transfer olan Ramos'un güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon Euro civarında.

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PSG'deki ilk sezonunda sakatlıklarla boğuşan Ramos, sadece 12 maçta görev alabilmişti. Ancak geçen sezon yeniden form tutan usta oyuncu, 33 maçta forma giydi. Bu maçlarda 4 gol atarken 2 de asist yaptı.

KEREM DEMİRBAY TRANSFERİNDE MUTLU SON

Galatasaray, bir büyük transferde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Bayer Leverkusen forması giyen Kerem Demirbay ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Kerem Demirbay'ın transferi konsunda futbolcu ve kulübü Bayer Levekusen ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi. 30 yaşındaki futbolcunun bugün ya da yarın İstanbul'a gelerek imzayı atması bekleniyor. Kerem geçen sene Bundesliga'da 25 müsabakaya çıktı. Tecrübeli futbolcu, takımına 4 gol ve 3 asistlik bir katkı sundu.

MAURO ICARDİ YENİ EVİNİ PAYLAŞTI

Geçtiğimiz sezonun başında Galatasaray'a kiralık transfer olan ve attığı gollerle kazanılan şampiyonlukta önemli bir pay sahibi olan Mauro Icardi, bu sefer sarıkırmızılılara 3 yıllığına transfer oldu. Taraftarları sevince boğan Icardi, sosyal medya hesabından İstanbul'daki yeni evini paylaştı. Arjantinli yıldız, "Evim güzel evim" notuyla kızıyla çekildiği pozu sosyal medyadan paylaştı. Paylaşıma kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Yıldız futbolcu, karısı Wanda Nara ve çocukları ile 3 yıl bu evde kalacak.

TURLA ASLANIM

Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta saat 21.30'da Litvanya takımı Zalgiris ile karşı karşıya gelecek. Litvanya'da oynanan ilk mücadele 2-2 berabere sona ermişti. Maçta skor üstünlüğü elde eden ekip, bir sonraki tura yükselecek. Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında bugüne kadar 303 kez mücadele etti. 106 galibiyet, 115 mağlubiyet ve 82 beraberlik alan Aslan, 403 gol atarken kalesinde 450 gol gördü. Maçı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Willy Delajod yönetecek.