Aslan Avrupa’da grupları garantiledi

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Zalgiris'i Rams Park'ta 1-0'lık skorla mağlup ederek turu geçen Galatasaray'da moraller yerinde. Yeni transferlerin uyum sürecinde olduğu Aslan, 3. Ön Eleme Turu'nda 8 Ağustos Salı günü Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Bu karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg'in yöneteceği açıklandı. Öte yandan Galatasaray, Avrupa'da bu sezon gruplarda yer almaya hak kazanan ilk Türk takımı oldu.

MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ

Şampiyonlar Ligi'nde 3. Ön Eleme Turu'na yükselen Galatasaray, bu turda elenirse Avrupa Ligi'nde gerileyecek ve bir tur daha oynayacak. Aslan burda da elense dahi en kötü ihtimalle Konferans Ligi gruplarında yer almayı garantiledi. Evinde bu sezonun ilk resmi maçında galibiyetle turu geçen sarı-kırmızılıların, Slovenya şampiyonu Ljubljana'yı elerse karşılaşacağı muhtemel rakipleri de dün belli oldu. Galatasaray, turu geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için Play-Off turunda Slovan Bratislava-Maccabi Haifa galibi, Molde-Klaksvik galibi, Rakow-Aris Limassol galibi ya da Antwerp ile eşleşecek.

'LEVERKUSEN UZATMAK İSTEDİ AMA BEN ISRAR ETTİM

Galatasaray, Türk asıllı orta saha oyuncusu Kerem Demirbay ile 3 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı. Anlaşmaya göre sarı-kırmızılı kulüp, oyuncuya her sezon için net 1 milyon Avro, eski kulübü Bayer Leverkusen'e ise 3,7 milyon Avro bonservis ödeyecek. İmza töreninin ardından konuşan Kerem, "Küçüklüğümden beri hayalimdi. Çok mutlu ve gururluyum. Transfer açıkçası çok zor oldu. Bayer Leverkusen uzatmak istedi, ben istemedim ısrar ettim. Hayır diyerek mücadele ettim. 6-7 hafta mücadele oldu. Bugün çok şükür buradayım. Burada oynamak benim için gurur verici" dedi.