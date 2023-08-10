Tanganga harekatı

Galatasaray'da Victor Nelsson'a gelen teklifler nedeniyle savunmaya takviye için girişimler sürerken son olarak İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Sky Sports'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılıların Premier Lig temsilcisi Tottenham Hotspur'da satış listesine konulan Japhet Tanganga'yı transfer listesine aldığı belirtildi. Haberde, İngiliz kulübünün 24 yaşındaki oyuncuyu sadece bonservisi ya da zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralık olarak yollamaya sıcak baktığı belirtildi. Galatasaray'ın dışında Beşiktaş'ın da oyuncunun durumunu sorduğu ayrıca İtalya'dan Inter'in de devrede olduğu konuşuluyor.

TETE TAMAM

Bu arada Galatasaray'ın daha önce anlaşmaya vardığı Tete, dün sağlık kontrolünden sorunsuz bir şekilde geçti. S.Donetsk'in 23 yaşındaki başarılı futbolcu sarı-kırmızılı ekiple 4 yıllık sözleşme imzaladı.