Tete resmen Aslan

GALATASARAY yaz transfer döneminde takviyelerine devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak Shakhtar Donetsk'den 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Tete'yi kadrosuna kattı. Galatasaray'ın transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mateus Cardoso Lemos Martins ile 4+1 sezon opsiyonlu olmak üzere transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup her bir sezon için net 2.800.000 Euro garanti ücret ile toplam 3.100.000 Euro net imza ücreti ödenecektir" denildi. Bu arada Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Tete'nin sarı-kırmızılı formayla olan fotoğrafını basına sızdıran personelin görevine son verildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK

ÖTE yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı Kahramanmaraş Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma Töreni'nde depremzedeler için 250 konutluk yardım yapan G.Saray Kulübü'nü tebrik etti. Ve çağrıda bulunarak "Kayseri bakalım kaç konutla katılacak. Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe. Onları da bekliyoruz" ifadelerini kullandı.