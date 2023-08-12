Aslan sezonu açıyor

Galatasaray, Süper Lig'de sezonun ilk hafta maçında bugün deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Sarı-kırmızılı ekipte Kayserispor maçı öncesi iki oyuncunun durumu netlik kazandı. Gıda zehirlenmesi nedeniyle Ljubljana maçında oynamayan Lucas Torreira ile hafif sakatlığı olduğu için riske edilmeyen Angelino, bu zorlu mücadeleye yetişecek. İki takım, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 54 kez birbirlerine rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 33 kez sahadan galip ayrılırken, Kayseri ekibi ise 5 defa rakibini mağlup edebildi. 16 maçta da kazanan taraf çıkmadı.

SAVUNMA HAMLESİ

Victor Nelsson'un Galatasaray'a veda etme ihtimalinin her geçen gün artması nedeniyle arayışlar hız kazandı. Galatasaray'ın kenarda tuttuğu isim Leicester City'den Wout Faes. Sarıkırmızılıların Atalanta'dan Merih için de temasları sürüyor.