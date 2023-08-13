Aslan tatsız başladı

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2023/24 sezonu ilk maçında Kayserispor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı, hayal kırıklığı yaşattı. 14. dakikada Galatasaray savunmadan çıkmak isterken Kerem Aktürkoğlu'nun hatalı pasında topla buluşan Gökhan Sazdağı'nın sert şutunda meşin yuvarlak üst kale direğine çarparak auta çıktı.
24'te Mertens, kaleye yaklaşık 25 metre mesafeden topa sert vurdu, meşin yuvarlağı kaleci Bilal kurtardı. 30'da Mertens'in topuk pasına koşu yapan Kerem'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta, top sol kale direğinin dibinden dışarı çıktı. 34'te Kerem'in kullandığı kornerde Berkan'ın kafa vuruşunda, kaleci Bilal, son anda parmaklarının ucuyla çelmeyi başardı. 45+3'te Oliveira'nın pasında Mertens kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu kontrol edemeyince, meşin yuvarlak kaleci Bilal'de kaldı.
İKİNCİ YARI TEMPO DÜŞÜKTÜ
60'ta Kerem'in pasında sağ kanatta topla buluşan Barış Alper'in şutunda top kalenin yanından auta gitti. 68'de Cardoso'nun yaptığı ortada Thiam'ın kafa vuruşu auta gitti. 69'da Oliveira'nın yaptığı ortada kafa topuna yükselen Icardi'nin vuruşu kaleci Bilal'den döndü. 78'de Kemen'in verdiği pasta, ceza sahası dışında topla buluşan Ramazan Civelek'in yerden plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı. 89'da Ackah'ın orta alandan ceza sahasına gönderdiği topla ceza sahasında buluşan Thiam'ın vuruşuna top auta gitti.
TAKIM OTOBÜSÜ TİMUR'U UNUTTU
GALATASARAY, Kayserispor maçı öncesi otelden çıkıp Kadir Has Stadyumu'na hareket ederken kafileye yoğun ilgi gösteren taraftarlar Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'la fotoğraf çektirmek istedi. Taraftarları kırmayan Erden Timur'un otobüste olmadığını fark etmeyen şoför, hareket edince ilginç anlar yaşandı. Otobüsün hareket ettiğini gören Erden Timur ise otobüsün peşinden koştu