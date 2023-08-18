Hakim Ziyech heyecanı

Galatasaray, Hakim Ziyech'in yolunu gözlüyor. Chelsea'nin yıldız futbolcusunu kadrosuna katmak isteyen G.Saray, Faslı futbolcunun transferinde ince eleyip sık dokurken İngiliz basınından Sky Sports'un haberine göre; Ziyech sarı kırmızı takıma transferi için sağlık kontrollerinin ilk bölümünü dün tamamladı. Kulüp doktoru Yener İnce, Hakim Ziyech'i sağlık kontrollerinden geçirmek için Londra'ya giderken yaptığı kontroller olumlu sonuç verdi.

ÖZEL UÇAKLA GELECEK

Sarı-kırmızılılar, Faslı oyuncuyu özel uçakla İstanbul'a getirecek.Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise dün yaptığı açıklamada "Erden Bey, olayı takip ediyor. Konu için görüşmeye gitti. Olay çok taze, henüz cevap veremiyorum. Yanlış bilgilendirme yapmayayım. Biz sizi aydınlatırız" dedi.