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Galatasaray-Molde maçının hakemi belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray evinde Molde ile karşılaşacak. Zorlu mücadelenin hakemi belli oldu. Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu hakemlerinden Anthony Taylor yönetecek.

İHA
Galatasaray-Molde maçının hakemi belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray-Molde mücadelesini İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, 23 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda Molde ile karşı karşıya gelecek. Mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu hakemlerinden Anthony Taylor düdük çalacak. Taylor'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve Lee Betts yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Robert Jones olacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Stuart Attwell oturacak. Atwell'e, AVAR'da Peter Bankes eşlik edecek.

44 yaşındaki hakem, geçtiğimiz sezon Sevilla ile Roma arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde düdük çalmıştı.

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