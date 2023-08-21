Icardi şov

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, attığı 2 golle Trabzonspor maçının yıldızı oldu. Karşılaşma boyunca istekli futboluyla dikkat çeken Icardi, özellikle ikinci golüyle çok konuşuldu. Sosyal medyada da olumlu eleştiriler alan yıldız forvet, galip geldikleri için mutlu olduğunu kaydederek, "Yeni transferler de kendini gösterip takımın bir parçası olduktan sonra takım ileriye gidecektir. Ben hırslı bir oyuncuyum, olabildiğince çok gol atmaya çalışacağım. Asıl amacımız şampiyon olmak. Bununla birlikte ben de daha çok gol atmaya çalışacağım. Hepimizin oyuncuların ve hakemlerin çok daha iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Her zaman mükemmeli aramamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

DÜNYA YAZDI

Sarı-kırmızılıların Trabzonspor galibiyetinden sonra yeni transferi Hakim Ziyech'i tribünlerden taraftarlarla buluşturması dünya basınının da ilgisini çekti. İngiliz BBC, Ziyech'in tribünleri coşturduğunu belirtirken, Fransız L'Equipe "Transfer tribünde resmiyet kazandı" başlığını attı. İspanyolların ünlü AS gazetesi, Faslı yıldızın UltrAslan tribünü içinden taraftarların karşısına çıkmasını "Büyük bir sürpriz" olarak nitelendirdi. Hollanda ve Arjantin medyası da Galatasaray'ın transferi inanılmaz şekilde duyurduğunu vurguladı.