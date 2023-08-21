  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galatasaray Icardi şov

Icardi şov

HABER MERKEZİ
Icardi şov

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, attığı 2 golle Trabzonspor maçının yıldızı oldu. Karşılaşma boyunca istekli futboluyla dikkat çeken Icardi, özellikle ikinci golüyle çok konuşuldu. Sosyal medyada da olumlu eleştiriler alan yıldız forvet, galip geldikleri için mutlu olduğunu kaydederek, "Yeni transferler de kendini gösterip takımın bir parçası olduktan sonra takım ileriye gidecektir. Ben hırslı bir oyuncuyum, olabildiğince çok gol atmaya çalışacağım. Asıl amacımız şampiyon olmak. Bununla birlikte ben de daha çok gol atmaya çalışacağım. Hepimizin oyuncuların ve hakemlerin çok daha iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Her zaman mükemmeli aramamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

DÜNYA YAZDI

Sarı-kırmızılıların Trabzonspor galibiyetinden sonra yeni transferi Hakim Ziyech'i tribünlerden taraftarlarla buluşturması dünya basınının da ilgisini çekti. İngiliz BBC, Ziyech'in tribünleri coşturduğunu belirtirken, Fransız L'Equipe "Transfer tribünde resmiyet kazandı" başlığını attı. İspanyolların ünlü AS gazetesi, Faslı yıldızın UltrAslan tribünü içinden taraftarların karşısına çıkmasını "Büyük bir sürpriz" olarak nitelendirdi. Hollanda ve Arjantin medyası da Galatasaray'ın transferi inanılmaz şekilde duyurduğunu vurguladı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA