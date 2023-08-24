Galatasaray’a Verratti müjdesi

Transfer çalışmaları kapsamında Sergio Ramos ile anlaşma noktasına gelen Galatasaray, Marco Verratti transferinde de son yaşanan gelişmelerin ardından bir adım öne çıktı. L'Equipe'in haberine göre Al-Ahli, PSG'den ayrılması beklenen Marco Verratti ile görüşmelerini dondurdu. Suudi ekibi daha önce oyuncuyla prensipte anlaşmıştı ancak Marco Verratti'nin menajerlerinin yeni taleplerle gelmesi üzerine Al-Ahli transferi askıya aldı. Marco Verratti'nin transferinden vazgeçen Al Ahli'nin iki isim belirlediği ve bu isimlerle ilgili görüşmelere başladığı ifade edildi. Bu isimlerden biri Inter'de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, diğeri ise Arjantinli orta saha oyuncusu Rodrigo De Paul. Söz konusu haberde, yaşanan bu gelişmelerin ardından Marco Verratti için son günlerde Galatasaray'ın ön plana çıktığı vurgulandı. Marco Verratti transferinin Galatasaray için ekonomik açıdan zor olacağı ancak sarı kırmızılı ekibin şartları zorlamaya hazır olduğu kaydedildi.

11 YILDIR PSG'DE OYNUYOR

11 yıldır PSG forması giyen Marco Verratti, Pescara'dan 12 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti. Takımıyla 3 yıl daha kontratı bulunan İtalyan orta saha, 2022-23 sezonunda tüm kulvarlarda 38 maça çıkmıştı.