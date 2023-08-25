Bir golcüden fazlası

Şampiyonlar Ligi hasretini bitirmek isteyen Galatasaray, Play-Off turu ilk maçında Norveç temsilcisi Molde'yi son dakika golüyle 3-2 yenerek önemli bir avantaj yakalarken, Mauro Icardi yine büyük beğeni topladı. Çok klas bir gole imza atan ve sosyal medyada en çok konuşulan isim olan usta golcüden, Avrupa basın da övgüyle bahsetti. Fransızlar ve İtalyanlar, Icardi'nin bir kez daha klasını gösterdiğini ifade etti.

RÖVANŞ MAÇI SALI GÜNÜ

Karşılaşmada Galatasaray'ın Yunus Akgün ile bulduğu bir gol faul nedeniyle VAR'dan iptal edilirken, bir penaltı pozisyonu da yine VAR incelemesi sonucu olumlu sonuçlanmadı. Eşleşmede ikinci maç 29 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak. Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta seyirci desteğiyle turu geçerek gruplara kalmaya çalışacak. Cimbom'a her türlü beraberlik ve galibiyet turu getirecek. Tek farklı mağlubiyette ise maç uzatmaya gidecek.

AVRUPA'DA TUTULMUYOR

Galatasaray, Avrupa kupalarında aldığı iyi sonuçlarla dikkat çekiyor. Bu sezon çıktığı 7 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray, attığı 12 gole karşılık kalesinde 4 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında çıktığı son 17 maçta sadece 1 kez mağlup oldu. Avrupa kupalarında deplasmanda yaptığı 9 maçta yenilmeyen Galatasaray 4 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, kulübün Avrupa kupalarında 4 maç üst üste kazanma rekorunu da yineledi.

DEVLER LİGİ HEDİYESİ RAMOS

Galatasaray'da transferde de önemli gelişmeler yaşanıyor. İspanyol yıldız Sergio Ramos ile uzun süredir pazarlık halinde olan sarı-kırmızılıların sona yaklaştığı öğrenildi. İspanyol basını, Aslan'ın bonservisi elinde olan yıldız futbolcuya iki yıl için 10 milyon Euro garanti para önerdiğini, 15 milyon Euro isteyen Ramos'un ise indirime gideceğini yazdı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne kalması halinde Ramos'un imza için hemen İstanbul'a geleceği de ifade edildi.