Devler ligi bombaları patlıyor

Galatasaray'ın Devler Ligi biletini almasının ardından yönetim beklenen transfer bombalarını patlatmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların gündeminin ilk sırasında yer alan dünyaca ünlü stoper Sergio Ramos'un transferinde sona yaklaştığı bildirilirken çok yakında futbolcunun İstanbul'da olacağı öne sürüldü. İspanya'dan Marca gazetesi de "İspanyol oyuncu, Avrupa'da rekabet gücü yüksek, iyi bir maaş veren, tutkulu bir kulüpte oynamak istiyordu. Ligindeki son şampiyon Galatasaray da bu kriterleri kısmen karşılıyordu." derken Galatasaray'ın Molde'yi eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması ile bu şartı da karşılayarak Ramos'un transferini an meselesi olarak belirtti. Galatasaray, ayrıca Tanguy Ndombele konusunda Tottenham ile imza aşamasına geldi. Tottenham'ın 2019'da 62 milyon Euro'ya aldığı Fransız orta saha oyuncusu için 2 milyon Euro kiralama, 6 milyon Euro da satın alma teklifi yapıldı.

AYRILIK RÜZGARLARI

Galatasaray'da mevcut kadroda kopmalar yaşanması gündemde. Norveçli oyuncu Fredrick Midtsjö'nün Pendikspor ile anlaştığı bildirilirken İstanbul ekibi oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Pendik Galatasaray'a 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Dries Mertens'e de Suudi Arabistan'dan teklif gelirken 5 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis teklifinin olduğu konuşuluyor. Yine Sergio Oliveira'nın da takımdan ayrılması gündemde.