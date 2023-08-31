Şansın bol olsun

Şampiyonlar Ligi Play-Off aşamasında Norveç'in Molde ekibini eleyerek gruplara kalma başarısını gösteren G.Saray'ın rakipleri bugün çekilecek kura sonucunda belli olacak. Monaco'daki Grimaldi Forum'da saat 19.00'da çekilecek kuraya odaklanan sarı-kırmızılılar tek Türk temsilcisi olarak 4. torbadan girecek. Dev rakiplerin bulunduğu torbalarda iyi bir kura çekip yoluna emin adımlarla yoluna devam etmek isteyen Aslan'ın grup maçları, 19-20 Eylül'de başlayıp 12-13 Aralık'ta sona erecek.

GRUPTAN İLK İKİ TAKIM ÇIKACAK

Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Geçen sezon İngiliz ekibi Manchester City'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 1 Haziran 2024'te İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak. Galatasaray Devler Ligi vizesi alarak kasasını da doldurdu. Gruplara katılım parası olarak 15 milyon 640 bin Euro'yu garantileyen temsilcimizin son 10 yıllık UEFA kulüpler sıralamasına göre kazanacağı katsayı parası ise 9 milyon 96 bin Euro olarak hesaplandı.

24 MİLYON 736 BİN EURO

Böylece, Aslan sadece gruplara kalarak ve grup maçları için daha sahaya çıkmadan 24 milyon 736 bin Euro'yu kasasına koydu. Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarında her galibiyet 2.8 milyon Euro, her beraberlik ise 930 bin Euro verilecek. Galatasaray, Devler Ligi'nde gruptan çıkarsa 9.6 milyon Euro daha kazanacak. Çeyrek finalin 10.6 milyon, yarı finalin 12.5 milyon Euro olduğu Şampiyonlar Ligi'nde finalist takımlar 15.5 milyon Euro daha kazanacak. Şampiyon olan takım ise 15.5 milyon Euro'ya ek olarak 4.5 milyon Euro daha alacak.