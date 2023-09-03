Aslan Gaziantep’te kükredi

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup ederek milli araya mutlu girdi. 2. dakikada Mertens'in sağ kanattan kale önüne ortasında kaleci Batuhan'dan seken topu Kerem Aktürkoğlu ağlara gönderdi ancak atılan gol VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 5'te Tete'nin ortasında Kerem Demirbay'ın kafa vuruşunda savunmadan seken topu Kerem Aktürkoğlu gelişine vuruşla ağlara gönderdi: 0-1. 22'de Galatasaray'ın sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Nelsson'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak yerden sekerek direğin yanından dışarı çıktı. 32'de ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ömürcan'ın şutunda meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.

ICARDİ 2. YARI COŞTU

64'te Kerem sol kanattan defansın arkasına sarkıp ceza sahası içinde topla buluşup geriye çevirdi, Icardi tek dokunuşla fileleri sarstı. Hakem ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti, ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası gol geçerli sayıldı: 0-2. 71'de Icardi ceza sahasında yerde kalınca hakem beyaz noktayı gösterdi. 73'te Icardi kendisinin iki takımının üçüncü golünü attı: 0-3. 75'te Mertens'in pasında topla buluşan Kerem fileleri havalandırdı, ancak gol önceki pozisyonda elle oynama olduğu gerekçesiyle iptal edildi. Maç 3-0 sona erdi.

ÇİRKİN SALDIRI

GALATASARAY'IN Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı maç öncesinde kısa süreli gerginlik yaşandığı öğrenildi. GS TV, Gaziantep FK maçı öncesinde sarıkırmızılı takımın teknik heyetini taşıyan otobüsün taşlı saldırıya uğradığını duyurdu. Galatasaray'ın otobüsüne yapılan bu saldırı sonrasında sadece maddi zarar olduğu, kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Öte yandan futbolcuları taşıyacak otobüse yönelik benzer bir saldırının olmaması için güvenlik sayısının arttırıldığı açıklandı