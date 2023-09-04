Aslan Sanchez’i alıyor

TRENDYOL Süper Lig'de Gaziantep FK engelini 3-0'la aşan Galatasaray stoper transferinde bombayı patlatmak üzere. Uzun süredir peşinde olduğu yıldız oyuncu Sergio Ramos'tan henüz cevap gelmemesi üzerine rotayı İngiltere'ye çeviren yönetimin, Tottenham'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez'in transferini büyük ölçüde bitirdiği iddia edildi. Bu yaz kadrosunu Zaha, Ziyech, Tete, Angelino, Bakambu ve Kerem Demirbay gibi dünyaca ünlü isimlerle güçlendiren Aslan'ın 27 yaşındaki Sanchez için hem kulübü, hem de futbolcunun kendisiyle anlaşma sağlandığı öğrenildi. Hollanda ekibi PSV'nin de bir süredir transferini bitirmek için uğraş verdiği Kolombiyalı savunmacı, Avrupa'da transferin sona ermesinin ardından Şampiyonlar Ligi avantajı nedeniyle tercihini Galatasaray'dan yana kullandığı ifade edildi. Bugün İstanbul'a gelecek olan futbolcuyla 3 artı 1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Daha önce Ajax forması da giyen Sanchez, Kolombiya Milli Takımı'nda da forma giyiyor.