Verratti inadı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için listesini UEFA'ya bildirmesine rağmen transfer çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Devler Ligi'nde F Grubu'nda mücadele edecek olan Paris Saint-Germain'in İtalyan orta saha Marco Verratti'yi UEFA'ya bildirmemesi üzerine yeniden G.Saray ihtimali belirdi. Veratti'nin durumu Galatasaray Yöneticisi Erden Timur'un "Yabancı transferi yapmayacağız ama fırsat transferi çıkarsa düşünebiliriz." sözlerine uygun bir transfere dönüştü. Takımda süre alamayan Verratti'nin de Suudi Arabistan'daki transfer döneminin kapanmasının ardından Süper Lig'e gelmeye eskisinden daha sıcak baktığı öğrenildi. 2012 yılından bu yana PSG'de oynayan yıldız futbolcu, çıktığı 416 karşılaşmada 11 gol, 61 asistlik performans sergiledi. Aslan'ın Verratti dışında yerli transfer konusunda da temaslarının sürdüğü önümüzdeki günlerde bu doğrultuda da açıklamaların olacağı konuşuluyor.