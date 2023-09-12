Icardi efsane olmak istiyor

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, UCL Magazine'e verdiği röportajda sarı-kırmızılıların efsanesi olmak istediğini açıkladı. "Bazı oyuncuların özel yetenekleri vardır, benimki ise gol atmak" diyen Icardi, "Molde'ye karşı attığım gol benim için önemliydi çünkü kariyerimdeki 200. golümdü. Güzelliği ve önemi nedeniyle bu golü asla unutmayacağım. Savunma da kaleci de o vuruşu beklemiyordu" ifadelerini kullandı. Taraftarın tutkusunun G.Saray'ı seçmesindeki rolünün altını çizen Arjantinli, "G.Saray'a gelip her zaman yaptığım şeyi tekrar kanıtlama fırsatı buldum. Kendime yeni amaçlar ediniyorum. Açıkçası ilk andan beri çok iyi hissettiğim bir kulübe geldim. Arjantin'de futbolla yatıp futbolla kalkarız. Burada da benim dikkatimi çeken en büyük şey taraftarın tutkusu oldu. Bazıları, eğer Türkiye'deyseniz Avrupa'nın elit seviyesinde oynamadığınızı ve saldığınızı düşünüyor. Ben ise tam aksine Türkiye'de rekabetçi olup çok önemli başarılar kazanmak istiyorum" dedi.

"ÇOK İYİ BİR BAĞ KURDUK"

Taraflarla çok iyi bir bağ kurduğunu da belirten Icardi, "Ben futbola başladığımdan beri; kişiliğim, karizmam ve karakterim hiç değişmedi. Ben buyum! Galatasaray'da futbola son derece tutkun taraftarlar olduğunu gördüm ve onlarla gerçekten çok iyi bir bağ kurduk. Galatasaray'da efsane olmak istiyorum" diye konuştu.