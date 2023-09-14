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Haberler Galatasaray G.Saray’da yoğun trafik

G.Saray’da yoğun trafik

Aslan, Oğulcan, Luyindama ve Dubois için formülü buldu.

HABER MERKEZİ
G.Saray’da yoğun trafik
Galatasaray'da, yönetim kadrodaki oyuncuların geleceğini çözmek için dün hareketli saatler yaşadı. Sarıkırmızılı takımda forma bulamayan isimlerden biri olan Oğulcan Çağlayan ile yollar ayrılırken 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile feshedildiği öğrenildi. Oğulcan Çağlayan, bu gelişme üzerine Gaziantep FK ile anlaşma sağladı. Yönetim ayrıca Luyindama'nın sözleşmesini karşılıklı feshetme yoluna başvurdu. Gelecek yıl sözleşmesi sona erecek Luyindama'nın mukavelesinin sonlandırılacağı ifade edildi. Galatasaray'ın Lyon'dan transfer ettiği Dubois'in sözleşmesini de askıya alması gündemde. Oyuncu yarına kadar kulüp bulunamazsa futbolcunun sözleşmesi askıya alınacak. Teknik direktör Okan Buruk, yıldız oyuncularının son durumunu ligdeki Samsunspor maçında test edecek. Ziyech ve Ndombele'ye şans vermeye hazırlanan Buruk, iki oyuncuyu hazır görürse Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag sınavına Ziyech ve Ndombele ile başlayacak, Oliveira ile Mertens'i kulübeye çekecek.
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