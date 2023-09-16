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Haberler Galatasaray Aslan evinde

Aslan evinde

Galatasaray, milli ara sonrası ilk maçta saat 20.00'de Samsunspor'u konuk edecek.

HABER MERKEZİ
Aslan evinde
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün Yılport Samsunspor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Ligde ilk 4 haftada 3 karşılaşmada çıkan sarı-kırmızılı ekip, aldığı 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan topladı. Galatasaray, puan cetvelinde aynı sayıda mücadeleye çıkan lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, dah önce anlaşmaya vardığı Eyüp Aydın'ın 3 yıllık sözleşmeyi imzaladığı resmen açıkladı.
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