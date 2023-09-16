Aslan evinde

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün Yılport Samsunspor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Ligde ilk 4 haftada 3 karşılaşmada çıkan sarı-kırmızılı ekip, aldığı 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan topladı. Galatasaray, puan cetvelinde aynı sayıda mücadeleye çıkan lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, dah önce anlaşmaya vardığı Eyüp Aydın'ın 3 yıllık sözleşmeyi imzaladığı resmen açıkladı.