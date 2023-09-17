Aslan kükredi

Trendyol Süper Lig'de milli ara dönüşünde Galatasaray, evinde Samsunspor'u 4-2 mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. 7. dakikada Dries Mertens'in yerden içeri çevirdiği topa ceza sahası içi sağ çaprazda Kerem Aktürkoğlu'nun yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi: 1-0. 15'te Bola son çizgiye inip yerden çevirdi. Kale önünde Dimata'nın yaptığı vuruşta top üst direkten oyun alanına geri döndü. 29'da sol tarafta topla buluşan Dries Mertens'in yaptığı ortada Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası içinde yaptığı tek dokunuşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0. 42'de sol taraftan Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0.

KARŞILIKLI GOLLER GELDİ

46'da Flavien Tait'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Landry Dimata'nın yerden düzgün yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1. 60'ta serbest vuruşta topun başına geçen Carl Holse'nin yaptığı vuruşta barajda bulunan Abdülkerim Bardakcı'ya da çarpan top kaleci Fernando Muslera'nın sağından ağlara gitti: 3-2. 67'de sağ tarafta topla buluşan Hakim Ziyech'in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta ceza sahası içinde Mauro Icardi'nin kafayla dokunuşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-2. Maç 4-2 sona erdi.

ABDÜLKERİM İLK GOLÜNÜ ATTI

GALATASARAY'IN, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Samsunspor ile oynadığı mücadelede başarılı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 42. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Abdülkerim kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımının 3. golünü kaydetti. 29 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligdeki ilk gol sevincini yaşadı. Milli futbolcu bu sezon ayrıca Zalgiris Vilnius ile oynanan karşılaşmada bir gol atmıştı.