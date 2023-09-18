Galatasaray gümbür gümbür

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evinde Samsunspor'u 4-2 mağlup eden Galatasaray'da yüzler gülüyor. Yeni transferlerden Hakim Ziyech ve Tanguy Ndombele'nin de sahne aldığı mücadeleyi rahat kazanan sarı-kırmızılılarda ikinci yarıda oyuna giren Hakim Ziyech'in iyi oyununu asistle süslemesi ise Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag maçı öncesi teknik heyetin yüzünü güldürdü. Karadeniz ekibi karşısında aldığı galibiyetle yenilmezlik serisini 16 karşılaşmaya çıkaran Aslan, evinde ise 19 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

BU SEZON HİÇ YENİLMEDİ

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasında Beşiktaş'a karşı alan Galatasaray, bu sezon çıktığı 10 müsabakada 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Ligde iç sahada son yenilgisini geçen sezonun 2. haftasında 1-0'lık skorla Giresunspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 19 mücadelede 17 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.