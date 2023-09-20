Aslan sahne alıyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında bugün sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 19.45'te başlayacak. Müsabaka, EXXEN platformundan yayımlanacak. Karşılaşmayı Bulgaristan Futbol Federasyonu'ndan hakem Georgi Kabakov yönetecek. Kabakov'un yardımcılıklarını Martin Margaritov ile Diyan Valkov yapacak.

SON 16 MAÇTA YENİLMEDİ

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Georgi Ginchev olacak. Sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde sahadan 3 puanla ayrılarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlamanın hesaplarını yapıyor. Galatasaray, çıktığı son 16 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 16 maçta 14 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

ALMAZBEKOV'DAN İKİ YILLIK İMZA

Galatasaray, genç oyuncu Beknaz Almazbekov ile profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada; 18 yaşındaki futbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar kontrat imzalandığı belirtildi. Cimbom'un U19 Takımı'nda forma giyen Beknaz, çıktığı 35 maçta 12 gol attı ve 4 asist yaptı.