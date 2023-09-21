Aslan pes etmedi

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Galatasaray sahasında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı. 7. dakikada Mertens, pasını ceza sahası içerisindeki Icardi'ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda topu kaleci Grabara kornere çeldi. 16'da Icardi, pasını Kerem Aktürkoğlu'na aktardı. Kerem'in yakın mesafeden vuruşunda top yan ağlarda kaldı. 24'te Torreira'nın müdahalesiyle topu önünde bulan Mertens ceza sahası içine hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'na aktardı. Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda top üst direkten auta çıktı. 35'te Jelert'in ceza sahası sol çaprazından yaptığı ortada arka direkteki Lerager, topu Elyounoussi'ye indirdi. Elyounoussi'nin sol ayağıyla vuruşunda top kaleci Muslera'nın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-1.

G.SARAY'DAN MÜTHİŞ DÖNÜŞ

58'de savunma arkasına atılan pasa iyi hareketlenen Meling, pasını Gonçalves'e aktardı. Gonçalves'in kaleci Muslera kalede değilken yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2. 73'te Jelert, sol kanatta Angelino'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı. 86'da Tete'nin pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Boey'in sert şutunda top ağlarla buluştu: 1-2. 88'de sol kanattan Zaha'nın açtığı ortada top ceza sahası sağ çaprazındaki Tete ile buluştu. Tete gelişine yaptığı sert vuruşla skoru belirledi: 2-2.

YENİLMEZLİK SERİSİ 17'YE ÇIKTI

Galatasaray, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi Elemeleri olmak üzere toplamda 16 maçta yenilgi yüzü görmezken, evinde Kopenhag ile berabere kalarak seriyi 17 maça çıkardı. Sarıkırmızılılar geçen sezon Süper Lig'de oynadığı son 6 maçını kazandı. 2023-2024 sezonunda ise sarı-kırmızılı ekip, 4'ü Süper Lig, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri, 1'i de grup maçı olmak üzere toplamda 11 karşılaşmada; 8 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

TARAFTARDAN MÜTHİŞ DESTEK

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı ilk maça yoğun ilgi gösterdi. RAMS Park'ın tribünlerini tamamen dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldu. Sarı-kırmızılı futbolseverler 90 dakika susmazken, geri dönüşte büyük pay sahibi oldular. Az sayıda Kopenhaglı taraftar da kendilerine ayrılan tribünden müsabakayı takip etti.

ZİYECH 11'DE ZAHA KULÜBEDE

Zaha kulübede Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 5'inci haftasında oynanan Samsunspor karşılaşmasının 11'ine göre Kopenhag maçında tek değişikliğe gitti. Samsunspor maçında ilk 11 başlayan Tete, Kopenhag maçında yedek oturdu. Tete'nin yerine Buruk, Faslı kanat oyuncusu Hakim Ziyech'e görev verdi. Ziyech, sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir maçta 11 başladı. Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Wilfried Zaha ise Kopenhag karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı.

MÜNİH DÖRTLEDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasara'ın rakiplerinden olan Bayern Münih, ilk maçında evinde Manchester United'ı 4-3 mağlup ederek, 3 puanla başladı. Alman ekibinin gollerini Sane, Gnabry, Kane (P) ve Tel atarken, İngiliz temsilcisinin golleri Höjlund ve Casemiro'dan (2) geldi.