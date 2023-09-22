Aslan kaçana yandı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında evinde Kopenhag ile berabere kalan Galatasaray kaçana yanıyor. Sarı-kırmızılılar, sayısız gol fırsatını harcadığı maçta Danimarka ekibi karşısında 2-0'lık yenilgiden 2-2'lik beraberliği kurtarırken, 1 puana sevinemedi. Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih ve Manchester United gibi iddialı ekiplerin de bulunduğu gruba 3 puanla başlama şansını da yitirirken, iç saha avantajını da kullanamadı. Cim-Bom, Kopenhag maçı sonrası Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir dönemece de girecek. İngiltere'de Manchester United ile karşılaşacak olan Aslan, ardından önce evinde, sonra deplasmanda Alman panzeri Bayern Münih ile üst üste iki zorlu karşılaşma oynayacak. Sarı-kırmızılılar, bu zorlu üç kritik maçta alabileceği maksimum puanları toplayarak gruptan çıkma şansını zorlayacak.

TETE'NİN GOLÜ HAFTANIN EN İYİSİNE ADAY

UEFA'nın internet sitesinde yer alan listeye göre, Galatasaray'ın Danimarka temsilcisi Kopenhag ile evinde 2-2 berabere kaldığı maçta takımının ikinci golüne imza atan Tete, "Haftanın golü" kategorisine aday oldu, gurur yaşattı.

G.SARAY UEFA'YA GİDİYOR

Kopenhag kalecisi Kamil Grabara'dan Galatasaray maçı sonrası Aslantepe Stadı'yla ilgili yaptığı yakışıksız paylaşımı sarı-kırmızılılar, UEFA'ya taşıyor. Polonyalı kaleci paylaşımıyla sarı-kırmızılı taraftarların büyük tepkisini çekmiş ve daha sonra Aslantepe Stadı'yla ilgili paylaşımını değiştirmişti. UEFA'nın yapacağı incelemeler sonrası Polonyalı eldivene hakaretten soruşturma açılması bekleniyor.