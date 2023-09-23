Aslan zirve aşkına

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bugün RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Ligde 4 maça çıkan sarıkırmızılı takım, 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bir maçı eksik Galatasaray, aynı sayıda maçı bulunan lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Sezona iyi başlayamayan RAMS Başakşehir ise 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı. Turunculacivertliler, 3 puanla haftaya 16. sırada girdi. Galatasaray, son 17 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

TETE'YE BÜYÜK ONUR

Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında önceki gün Kopenhag ile 2-2 berabere kaldığı maçta takımının ikinci golünü kaydeden Tete'ye büyük onur. UEFA, Devler Ligi'nde değerlendirmeye aldığı Tete'nin müthiş golünü, 'haftanın en iyi golü' seçti. Tete'nin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golüne Lens'in 10 numarası Angelo Fulgini, Lazio kalecisi Ivan Provedel ve Barcelona'nın hücumcusu Joao Felix'in attığı goller aday gösterilmişti.