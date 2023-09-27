Aslan’dan 5’te 5

Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında İstanbulspor, Galatasaray'ı konuk etti. 8'de Mertens'in ceza yayı gerisinden çektiği sert şut, Jensen'in müdahalesinin ardından üst direğe çarparak geri döndü. 35'te Icardi'nin düşürülmesiyle Galatasaray penaltı kazandı. Topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, penaltı vuruşunda Icardi'ye pas çıkardı. Ancak Arjantinli yıldız topu auta yolladı. 42'de Kerem'in pasıyla topla buluşan Icardi, sağına çekip yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

TEMPO ÇOK DÜŞÜK KALDI

İkinci yarıda da maçın temposu çok fazla yükselmedi. 52'de Mendy'nin şutu Muslera'da kaldı. 67'de sarı-kırmızılılar ikinci gole çok yaklaştı. Kerem Demirbay'ın yaklaşık 30 metreden çektiği şut, üst direkten geri döndü. 79'da Zaha'nın pasıyla hareketlenen Barış'ın yerden sert ortasında Abdülkerim topu ağlara gönderdi. Ancak VAR'da ofsayt tespit edildi ve gol geçeriz sayıldı. Karşılaşma 1-0 sona erdi.

YEŞİL BOYANIN SIRRI

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın zeminindeki yanan çimlerin makyajlanması için kullanılan yeşil gıda boyası, futbolcuların üstüne bulaştı. Beyaz forma giyen Galatasaraylı bazı futbolcuların üstlerinde büyük yeşil lekeler oluştu. Futbolcuların çoğunun elleri, yüzleri ve saçları yeşile boyandı.

SHAKHTAR'DAN TETE BAŞVURUSU

Galatasaray, Shakhtar Donetsk'in Tete transferi nedeniyle FIFA'ya başvuruda bulunduğunu duyurdu. Sarı-kırmızılılardan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Shakhtar Donetsk tarafından, sözleşmenin haklı nedenle feshine sebep olduğu iddiasıyla, profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins ve şirketimiz aleyhine FIFA nezdinde başvuruda bulunulmuştur. Yürütülecek olan yargılamaya ilişkin süreç titizlikle takip edilmektedir" denildi.

KAÇAN PENALTI GÜNDEM OLDU

Galatasaray, 37. dakikada Icardi'nin düşürülmesiyle penaltı kazandı. Arjantinli oyuncu, penaltıyı kullanması için topu Kerem'e verdi. Topun başına geçen Kerem, kaleye vurmak yerine Icardi'nin önüne bıraktı. Ancak yıldız oyuncu boş kaleye golü atamadı ve top yandan auta çıktı. Bu hareket geceye damga vururken, sosyal medyada da taraftarlardan tepki gördü.