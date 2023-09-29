Icardi damgası

GALATASARAY'IN, son olarak erteleme maçında İstanbulspor ile oynadığı maçta sahne alan Mauro Icardi, attığı gollerle Avrupa'da dünya yıldızlarını, Türkiye'de ise Süper Lig takımlarını geride bıraktı. Fiziksel olarak henüz hazır görünmese de maçlardaki performansı ve attığı goller ile gündem olmaya devam eden Arjantinli golcü 2023 takvim yılında Süper Lig ve 5 büyük ligde en çok gol atan futbolcu oldu. Süper starın bu dönem içindeki en yakın takipçisi Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer aldıkları Bayern Münih'in İngiliz golcüsü Kane oldu. Söz konusu dönemde çıktığı 24 maçta 25 kez fileleri havalandıran Icardi, bu anlamda zirvede yer alırken yıldız golcüyü 27 maçta 24 golle Kane izledi. Haaland ve Mbappe ise 23 golde kaldı. Bu sezon Süper Lig'de ise 7 gol kaydeden Icardi, gol sayısı ile birçok takımın geride bıraktı. Alanyaspor (6), Fatih Karagümrük (4), Başakşehir (3), Pendikspor (5), Gaziantep FK (4), İstanbulspor (2) ve Samsunspor'u (4) geride bırakan 30 yaşındaki yıldız, Antalyaspor, Kayserispor, Konyaspor ve Sivasspor ile aynı gol sayısında.