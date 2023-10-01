Galatasaray hata yapmadı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Ankaragücü'nü konuk etti. İlk yarıda ev sahibi çok sayıda gol pozisyonundan yararlanamadı. 7. dakikada Tete'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Zaha'nın rakiplerini çalımlayarak uzak köşeye yaptığı vuruşu Bahadır kornere çeldi. 20'de Morutan'ın uzak köşeye yaptığı plaseyi Muslera kurtardı. 30. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında hareketlenen Zaha'nın şutu yan ağlarda kaldı. 32'de Icardi'nin ceza sahası önünden çektiği sert şutu Bahadır kornere çeldi.

SAYISIZ FIRSATTAN YARARLANAMADI

İkinci yarı Ankaragücü'nün golüyle başladı. Orta sahada kazanılan topta savunmanın arkasına sarkan Cephas, köşeye düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi. 53'te Angelino'nun soldan ortasına Kerem Demirbay'ın kafa vuruşunu kaleci direk dibinden çıkardı. Kullanılan kornerde Tete'nin yaptığı vuruşu da Bahadır kurtardı. 56'da Angelino'nun pasında topu saklayıp rakibinden sıyrılan Zaha'nın çok sert şutu ağlarla buluştu: 1-1. 60'ta Kerem'in ortasında Icardi'nin kafa vuruşunu Bahadır çok yakın mesafeden kurtarmayı başardı. 66'da Barış'ın pasında topla buluşan Boey'in sert şutu üstten auta gitti. 68'de Tete'nin ara pasında topla buluşan Boey'in kalecinin üstünden aşırttığı topu Hayrullah çizgiden çıkardı. Ardından VAR'da incelenen pozisyonda topun çizgiyi geçtiği belirlendi ve Galatasaray öne geçti. 87'de Oliveira'nın serbest vuruşunu Bahadır tek elle köşeden kornere çeldi. Mertens'in kullandığı kornerde Icardi'nin kafa vuruşunu da Bahadır son anda kurtardı. Tekrar kullanılan kornerde Sanchez'in kafa vuruşu direkten dışarı gitti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı.

ICARDİ BU KEZ SESSİZ KALDI

Süper Lig'de çıktığı son 13 maçı boş geçmeyerek yeni bir rekora imza atan Mauro Icardi, 2-1'lik galibiyette gol atamadı. Arjantinli yıldızın 3 net gol vuruşunda kaleci Bahadır gole izin vermedi. Üst üste gol atma rekoru 13 maçta kalmış oldu.