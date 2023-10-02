Aslan’ın inadı tuttu

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğun güçlü adaylarından olan Galatasaray, son olarak evinde geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü mağlup ederek altıda altı yaptı. Bu sezon ilk kez geriye düştüğü bir müsabakayı kazanan sarı-kırmızılılarda yeni transferlerden Wilfried Zaha için de ilklerin gecesi oldu. Takıma geç katılan yıldız futbolcu, İlk kez bir müsabakaya ilk 11'de başlarken, sarı-kırmızılı forma altında da ilk golünü kaydetti. Yıldız futbolcunun sonradan oyuna dahil olduğu Kopenhag maçında da bir asisti bulunuyordu. 73. dakika sahada kalan Zaha, gösterdiği performansla da alkış topladı.Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ise bu kez sessiz kaldı. Ligde 11'de başladığı

GALATASARAY 118 YAŞINDA

Öte yandan Galatasaray, 118. kuruluş yıl Sarı Kırmızısıyla gönüllere taht kuran, gücünü tarihinden alan, pençesi aslan, tüm maçlarda rakip ağları sarsan Arjantinli futbolcu, bu kez rakip kaleciyi geçmeyi başaramadı. dönümünü dolayısıyla sosyal medya hesabından kutlama mesajı paylaştı. Yapılan paylaşımda, "Türk sporunda ilklere ve enlere, uluslararası arenada nice zaferlere imza atan; inancı sağlam Galatasaray'ımız iyi ki doğdun. Kurucumuz Ali Sami Yen'i ve birbirinden kıymetli sınıf arkadaşlarını şükranla anıyoruz" denildi.