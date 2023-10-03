Haydi Aslan yaz bir destan

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında bugün İngiltere'nin Manchester United takımıyla karşılaşacak. Old Trafford Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, Exxen'den yayımlanacak. Karşılaşmayı Slovaky hakem Ivan Kruzliak yönetecek.İlk hafta maçında evinde Kopenhag ile berabere kalan sarı-kırmızılılar, İngiliz takımlarına karşı deplasmandaki ilk galibiyetini almak için mücadele edecek. Aslan'da sakatlığı bulunan Kazımcan Karataş ve Hakim Ziyech yok. UEFA listesinde yer almayan Halil Dervişoğlu ile Eyüp Aydın da Manchester United'a karşı mücadele edemeyecek.

MANU'DA EKSİK ÇOK

Sezona çok kötü başlayan ve ligde 3 galibiyet, 4 yenilgi yaşayan İngiliz temsilcisinde farklı nedenlerden dolayı 5 futbolcu Galatasaray'a karşı süre alamayacak. Teknik direktör Erik ten Hag'la yaşadığı gerilimin ardından kadro dışı bırakılan Jadon Sancho'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Lisandro Martinez, Luke Shaw, Tyrell Malacia ve Aaron Wan-Bissaka, forma giyemeyecek.