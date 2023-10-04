Aslan’dan tarihi zafer

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda iki kez geriye düştüğü maçta Manchester United karşısında tarihi bir zafer elde etti: 2-3. 17. dakikada Casemiro'nun uzun pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Rashford'un sert ortasında Höjlund yakın mesafeden kafayı vurarak topu ağlara gönderdi: 1-0. 23'te uzun pası ceza sahası içinde kontrol eden Zaha, Dalot ile girdiği ikili mücadele sonrası yaptığı vuruşta Dalot'ya da çarpan top ağlara gitti: 1-1. 29'da Rashford'un pasında Amrabat son çizgiden topu ceza sahası içine çevirdi. Mason Mount'un yakın mesafeden vuruşunda Abdülkerim'in yatarak müdahalesinde meşin yuvarlak dışarı gitti. 45'te Mason Mount'un ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşta kaleye giden top takım arkadaşı Hannibal'a çarparak oyun alanına döndü.

SON SÖZ ICARDİ'NİN

67'de Oliveira'nın kaptırdığı topla kendi yarı alanından çıkıp Galatasaray ceza sahasına kadar gelen Hojlund, karşı karşıya kaldığı Muslera'nın solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1. 71'de Barış Alper Yılmaz, ceza sahasına girdikten sonra pasını Kerem Aktürkoğlu'na aktardı. Milli futbolcu, altıpas gerisinde Onana ile karşı karşıya yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-2. 76'da Mertens, ceza sahası içinde Casemiro'nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kruzliak penaltı noktasını gösterdi ve Casemiro'yu ikinci sarıdan attı. 78'de Icardi, meşin yuvarlağı kalenin solundan auta attı. 81'de Sanchez'in pasıyla savunma arkasına sarkarak ceza sahasına giren Icardi, aşırtma bir vuruşla skoru belirledi: 2-3.

YENİLMEZ ARMADA

Aslan'ın Süper Lig'deki yenilmezlik serisi, Avrupa kupalarında da devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, Cimbom, 28 Temmuz 2021'de PSV'ye İstanbul'da 2-1 kaybettikten sonra 19 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Galatasaray, son olarak dün Manchester United'a geriden gelerek mağlup etti ve yenilmezliğini sürdürdü.

ZAHA BOŞ GEÇMEDİ

Galatasaray'ın sezon başında Crystal Palace'den transfer ettiği Zaha, eski takımına rakip oldu. Tecrübeli futbolcu, 23. dakikada attığı golle beraberliği sağladı. Hafta sonundaki Ankaragücü maçında da rakip ağları sarsan Zaha, İngiliz ekibini de boş geçmedi. Ayrıca bu gol Zaha'nın Old Trafford'da Manu'ya attığı 3. gol oldu.

KEREM YILDIZLAŞTI

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Manchester United karşısında harika futbolunu bir golle süsledi. Maça ilk 11'de başlayan ve ileri uçta çalışkanlığıyla göz dolduran milli yıldız, takımının ikinci golünü atarak maça tutunmasını sağladı. Kerem, bu sezonki gol sayısını 4'e yükseltti.

İKİSİ DE DEĞİŞTİRDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde son oynadıkları Ankaragücü maçına göre kadroda tek değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, Kerem Demirbay'ı yanında oturturken Kaan Ayhan'a ilk 11'de forma şansı verdi. Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag'da Crystal Palace maçına göre tek değişiklik yaptı. Hollandalı teknik adam, Facundo Pellistri Rebollo'nun yerine Hannibal Mejbri'yi oynattı.

ÖNCE KAÇIRDI SONRA ATTI

Galatasaray'ın yıldız forveti Mauro Icardi, penaltı kaçırdıktan 3 dakika sonra galibiyet golünü kaydetti. 78. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Tangocu topu dışarı vurdu. Arjantinli, 81. dakikada ise ani gelişen atakta topu harika sürerek kalecinin üzerinden aşırtma bir vuruşla takımına üç puanı getirdi.

BAYERN MÜNİH İKİDE İKİ YAPTI

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray'ın rakipleri Kopenhag ve Bayern Münih Danimarka'da kozlarını paylaştı. Alman devi Kopenhag'ı 2-1 mağlup etti ve ikide iki yaparak grup liderliğini sürdürdü. Münih'e galibiyeti getiren golleri Musiala ve Tel kaydetti. Kopenhag'a Lerager'in golü yetmedi.