Avrupa’yı salladık

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında Manchester United'ı 2 kez geri düşmesine rağmen 3-2 mağlup etmesi Avrupa futbol gündeminin en çok konuşulan konuları arasına girerken, temsilcimizin zaferi ülke sıralamasında 9. basamaktaki yerimizi de sağlamlaştırdı. Şampiyonlar Ligi'nin resmi hesabından yapılan paylaşımda, "G.Saray Old Trafford'da uçuyor" ifadesi kullanırken İngiliz basını ise evlerinde aldıkları yenilgiyi büyük şok olarak değerlendirdi. The Independent: "30 yıl sonra M.United cehennemi bulmuş olabilir" yorumunu yaparken BBC Sport: "G.Saray, M.United'ı şoke etti" ifadelerini kullandı.

'KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ'

The Guardian, "M.United'ın 1993'teki meşhur G.Saray maçı yeni boyut kazandı" derken Mirror "Kırmızı Şeytanlar çöküşte" manşetiyle verdiği haberde M.United'ın küçük düşürücü bir yenilgi aldığını belirtti. G.Saray'ın zaferi ile ülke puanı sıralamasında 34.350 puana yükselerek rakiplerimizle farkı açmayı sürdürdük. Türkiye 9. sıradaki yer alırken 10. sıradaki İskoçya'nın 32.050 puanı var.

KASASINI DOLDURDU

Galatasaray, Şampiyon lar Ligi'nde iki maçta topladığı 4 puanla kasasını doldurdu. Gruptaki ilk maçında Kopenhag beraberliği sonrası 930 bin Euro kazanan sarı kırmızılı ekip 3-2'lik Manchester galibiyetiyle UEFA'dan 2.8 milyon Euro galibiyet primi almaya hak kazandı. Aslan böylece iki maçtan toplam 3 milyon 730 bin Euro çıkardı. G.Saray, Şampiyonlar Ligi'ne ayak bastı parası olarak da 15 milyon 640 bin Euro almıştı. Galatasaray böylece şimdiden kasasına 19.37 milyon Euro koymuş oldu. Sarı kırmızılıların son 10 yıllık UEFA kulüpler sıralamasına göre kazanacağı katsayı parası ise 9 milyon 96 bin Euro. Bu rakam da hesaba dahil edildiğinde Galatasaray'ın geliri 30 milyon Euro'ya yaklaşıyor.

KYK ERKEK YURDU'NDA MAURO ICARDI ANONSU

Galatasaray'ın 3-2'lik galibiyeti sonrası bir KYK Erkek Yurdu'ndaki video paylaşımı dün gündem oldu. Bir erkek öğrenci, bulunduğu odanın camından dışarı çıkarak "Galatasarayımızın 3'üncü golü 9 numaralı formasıyla Mauro Icardi" dediği anlar sosyal medyada beğeni aldı. Galatasaray'ın golcü oyuncusu zafer sonrasında ise "Şu anda bulunduğumuz konumdan memnunuz ama sadece 2 maç oynadık. Hedefimiz bu gruptan çıkmak. Daha 4 maç var, kalan maçlarda da bu bilinçle hareket etmeliyiz" yorumunu yaptı.

G.SARAY'DAN SERT TEPKİ

Galatasaray, Manchester United ile oynadıkları maç öncesinde ve sonrasında İngiliz makamları tarafından saygısızca davranışlarla karşılaştıklarını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Takımımız oyuncuları, teknik heyeti ve çalışanlarına İngiltere İstanbul Başkonsolosluğu'nun vize sürecinde çıkardığı zorluklarla başlayan bu saygısızca davranışlar, takımımızın İngiltere'ye girişi sırasında da devam etmiş, dün gece itibarıyla ahlak dışı ve evrensel insan hakları değerlerine aykırı bir muamele haline dönüşmüştür. Bu süreçte resmi yetkililerin davranışları, yapılan saygısızlık ve had bilmezlikler, ülkemize karşı alınmış bir tavrın göstergesidir. Bu edep yoksunu davranışların sahipleriyle sonuna kadar mücadele edeceğimizi tüm kamuoyuyla paylaşırız" denildi.